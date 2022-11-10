تبدأ من 440 ألف جنيه..5 سيارات رياضية ارتفعت أسعارها في مصر| صور

شهدت بعض السيارات الجديدة من إصدارات عام 2022 و2023 زيادة رسمية جديدة على أسعارها الرسمية، وخاصة سيارات الكروس أوفر الرياضية، والتي تتوفر من عدة علامات تجارية معروفة في السوق المصري.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الرسمية الجديدة لـ5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري

بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، ينتج طاقة تصل الى 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي.

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 439,000 جنيه.

بايك X3 موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 469,000 جنيه.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة تصل الى 148 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 230 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ونظام جر أمامي، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقريباً، ويبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر.

الأسعار الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الأولى LS بسعر 579,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثانية LS بسعر 599,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثالثة LS بسعر 639,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الرابعة LS بسعر 659,990 جنيه

رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل 2022

جاءت السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة تصل الى 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيك CVT بمنظومة جر أمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتر في الساعة.

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل 2022 الفئة الأولى H1 بسعر 444,000 جنيه

رينو داستر موديل 2022 الفئة الثانية H3 بسعر 505,000 جنيه

MG ZS موديل 2022

السيارة MG ZS موديل 2022

حصلت السيارة MG ZS موديل 2022 رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وتصل قدرتها على التسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

الأسعار الرسمية السيارة للسيارة MG ZS موديل 2022

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الأولى CLASSIC بسعر 489,990 جنيه.

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الثانية COMFORT بسعر 509,990 جنيه.

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 529,990 جنيه.

سانج يونج تيفولي موديل 2022

سانج يونج تيفولي موديل 2022

تستمد سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة، مع 160 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4600 لفة بالدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات.

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

سانج يونج تيفولي موديل 2022 الفئة Comfort بسعر 580,000 ألف جنيه.

سانج يونج تيفولي موديل 2022 فئة Style Plus بسعر 655,000 ألف جنيه.

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2022

سانج يونج XLV موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 595,000 الف جنيه.

سانج يونج XLV موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 665,000 الف جنيه.