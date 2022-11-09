عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

كيف تختار محركا مستعملا
كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

يبحث العديد من المواطنين عن شراء محركات مستعملة تكون في حالة جيدة وجاهز للاستخدام في سيارتهم نتيجة تلف المحركات القديمة، أو ارتفاع تكاليف الصيانة، وقد تحدث هذه المشكلة مرة واحدة في عمر السائق. 

سوق المستعمل..هيونداى فيرنا بـ 200 ألف جنيه

اعرف سعر أغلى سيارة مرسيدس في الإمارات..S 65 AMG موديل 2022| صور

فمن الممكن أن يقع السائق ضحية للنصب والاستغلال، حيث يشتكي العديد من قائدي السيارات من وجود مشاكل فنية عديدة بعد تغيير محرك السيارة، لذلك سنقدم نصائح هامة قبل شراء محرك مستعمل لسيارتك.

كيف تختار محرك مستعمل لسيارتك

كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

 

  • عدم الانخداع في الشكل الخارجي للمحرك أثناء معاينته، فقد يكون جديداً من الخارج وتالفاً من الداخل، لذلك يجب اصطحاب فني متخصص لمعرفة العمر الافتراضي للمحرك.

 

  • معاينة الشكل الخارجي لجسم المحرك ، وملاحظة وجود بقايا زيوت خارجه في أماكن صعب تنظيفها، وهل يوجد به صدأ، فأغلب بائعي قطع الغيار يقوم بتنظيف القطع لتظهر بالشكل الجديد وفي حالة ممتازة، لاحظ هل يوجد به أثار للصدمات أو أي اعوجاج في أجزائه الخارجية

 

  • يجب الحصول على تفاصيل كثيرة عن عمر المحرك وسنة صنعه وعدد الكيلو مترات المقطوعة به فى بلد المنشأ من مكان الشراء ان أمكن، واذا كان محل قطع الغيار والاستيراد لديه فك وتركيب وصيانة سيارات، فمن الأفضل ان يقوم هو بتركيب المحرك بسيارتك حتى تضمن انه سليم 100%.

 

  • الشراء من مكان معروف وموثوق لكي يعطى لك ضمان مناسب حتى يتم تشغيل المحرك لمدة كافية وإذا حصل به أي عطل أو خلل تستطيع إرجاعه الى صاحبه وتغييره بواحد أخر.

 

  • لابد من شراء المحرك من مكان يعطى لك ضمان مناسب حتى يتم تشغيل المحرك لمدة كافية وإذا حصل به أي عطل أو خلل تستطيع إرجاعه الى صاحبه وتغييره بواحد آخر.

 

  • أخبار المحرك وتدويره باليد وملاحظة مدى سلاسة الدوران، وهل يوجد ضغط داخل المحرك أو لا، حيث يجب أن يكون الدوران صعب لأن الدوران بسهولة يعني أن المحرك من الداخل لا يوجد به ضغط، وبالتالي يوجد خلل به.

 

  • يجب فحص الكويلات والبواجي قبل الشراء والتأكد من عدم وجود الزيت في البواجي، لأن وجود الزيت بها يدل على وجود تهريب للزيت من غطاء البلوف.

 

  • الكشف على ناقل الحركة، والحساسات، ونظام الحقن والتأكد من كفاءة جميع القاطع وعدم وجود تلاعب أو غش.
الميكانيكي بيقولك محرك مستعمل السيارات محرك مستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

موضوعات متعلقة

اعرف سعر أغلى سيارة مرسيدس في الإمارات..S 65 AMG موديل 2022| صور

سوق المستعمل..هيونداى فيرنا بـ 200 ألف جنيه

لوسيد ترفع دعوة قضائية بسبب عدم بيع سياراتها

سوق المستعمل.. أشهر عربية صيني في مصر بـ 120 ألف جنيه

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

سعر السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا بعد وصولها للسعودية

شاهد.. بنتلي كونتيننتال تتحدى BMW M8 في سباق سرعة

اودي تكشف عن إصدارات الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية Q8 E-Tron | فيديو

ترشيحاتنا

بورصة السيارات| بـ 825 ألف جنيه.. ثبات سعر فولكس فاجن جولف 2022

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يشكر مصر لاتاحتها الفرصة لواشنطن للجلوس مع مختلف الدول

سامويل وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا

أحمد موسى: المتربصين كانوا فاكرين إن ريشي سوناك هياخد علاء عبد الفتاح على الطيارة

الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 7.82 مليون لاجئ أوكراني إلى أوروبا

الميكانيكي بيقولك.. كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 25.. 10 صور أثارت الجدل لـ مايان السيد

إلهام شاهين تخطف الأنظار في المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون

خناقات ومخدرات .. 10 صور مفاجئة جمعت شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

بملابس غريبة.. مي حلمي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

فيديو

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

عاجل حقيقة الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. هل نجحت محاولات الصلح؟

الحكومة تحارب شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ