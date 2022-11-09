الميكانيكي بيقولك.. كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

يبحث العديد من المواطنين عن شراء محركات مستعملة تكون في حالة جيدة وجاهز للاستخدام في سيارتهم نتيجة تلف المحركات القديمة، أو ارتفاع تكاليف الصيانة، وقد تحدث هذه المشكلة مرة واحدة في عمر السائق.

فمن الممكن أن يقع السائق ضحية للنصب والاستغلال، حيث يشتكي العديد من قائدي السيارات من وجود مشاكل فنية عديدة بعد تغيير محرك السيارة، لذلك سنقدم نصائح هامة قبل شراء محرك مستعمل لسيارتك.

كيف تختار محرك مستعمل لسيارتك

كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

عدم الانخداع في الشكل الخارجي للمحرك أثناء معاينته، فقد يكون جديداً من الخارج وتالفاً من الداخل، لذلك يجب اصطحاب فني متخصص لمعرفة العمر الافتراضي للمحرك.

معاينة الشكل الخارجي لجسم المحرك ، وملاحظة وجود بقايا زيوت خارجه في أماكن صعب تنظيفها، وهل يوجد به صدأ، فأغلب بائعي قطع الغيار يقوم بتنظيف القطع لتظهر بالشكل الجديد وفي حالة ممتازة، لاحظ هل يوجد به أثار للصدمات أو أي اعوجاج في أجزائه الخارجية

يجب الحصول على تفاصيل كثيرة عن عمر المحرك وسنة صنعه وعدد الكيلو مترات المقطوعة به فى بلد المنشأ من مكان الشراء ان أمكن، واذا كان محل قطع الغيار والاستيراد لديه فك وتركيب وصيانة سيارات، فمن الأفضل ان يقوم هو بتركيب المحرك بسيارتك حتى تضمن انه سليم 100%.

الشراء من مكان معروف وموثوق لكي يعطى لك ضمان مناسب حتى يتم تشغيل المحرك لمدة كافية وإذا حصل به أي عطل أو خلل تستطيع إرجاعه الى صاحبه وتغييره بواحد أخر.

لابد من شراء المحرك من مكان يعطى لك ضمان مناسب حتى يتم تشغيل المحرك لمدة كافية وإذا حصل به أي عطل أو خلل تستطيع إرجاعه الى صاحبه وتغييره بواحد آخر.

أخبار المحرك وتدويره باليد وملاحظة مدى سلاسة الدوران، وهل يوجد ضغط داخل المحرك أو لا، حيث يجب أن يكون الدوران صعب لأن الدوران بسهولة يعني أن المحرك من الداخل لا يوجد به ضغط، وبالتالي يوجد خلل به.

يجب فحص الكويلات والبواجي قبل الشراء والتأكد من عدم وجود الزيت في البواجي، لأن وجود الزيت بها يدل على وجود تهريب للزيت من غطاء البلوف.