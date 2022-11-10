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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات بسعر 180 ألف جنيه| صور

صدى البلد

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة تزامناً مع زيادة أسعار السيارات الجديدة في مصر، حيث تعتبر حلاً اقتصاديا بديلاً عنها بفضل قيمتها السعرية الأقل، ويحتوي السوق المصري على العديد منها بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر وغيرها. 

 

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 سيارات مستعملة شهيرة في السوق المصري بأسعار تتراوح من 180 حتى 190 ألف جنيه.

سوق المستعمل.. سعر لادا جرانتا موديل 2021 | صور

سوق المستعمل..هيونداى فيرنا بـ 200 ألف جنيه

شيفروليه لانوس موديل 2017

شيفروليه لانوس موديل 2017

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2017 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصانا، وعزم دروان 133 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وقطعت السيارة مسافة 30 ألف كيلومتر، فبريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه.

 

كيا سول موديل 2016

كيا سول موديل 2016

تأتي السيارة كيا سول موديل 2016 بنسختين من المحرك، الأول سعة 1600 سي سي عدد 4 سلندر، وينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 118 رطل قدم، وناقل حركة يتألف من 6 سرعات يدوي أو اوتوماتيكي، بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2.0 لتر وعدد 4 سلندر و يعطي قوة 164 حصان، وعزم دوران 151 رطل قدم، بينما ناقل الحركة 6 سرعات اوتوماتيكي، وقطعت مسافة 90 ألف كيلومتر، وتتميز بالعديد من الكماليات الداخلية.

يبدأ سعر السيارة كيا سول موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه.

 

نيسان صني موديل 2016

نيسان صني موديل 2016

جاءت السيارة نيسان صني موديل 2016 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصانا، وعزم دروان 134 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، وقطعت السيارة مسافة 30 ألف كيلومتر، فبريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

 

هيونداي فيرنا موديل 2015

هيونداي فيرنا موديل 2015

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 270 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي، وقطعت مسافة تصل الى 90 ألف كيلو متر ، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

سوزوكي فيتارا موديل 2008

سوزوكي فيتارا موديل 2008

تعتمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2008 على محرك 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وتأتي بمدخل  AUXنظام فرامل مانع للانزلاق  (ABS)، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية للراكب، وقطعت السيارة مسافة تزيد عن 200,000 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 186 ألف جنيه.

 

كيا سول نيسان صني شيفروليه لانوس سوق المستعمل هيونداي فيرنا

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