سوق المستعمل.. أشهر عربية صيني في مصر بـ 120 ألف جنيه

تعتبر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 أحد أشهر السيارات الصينية التي حققت نجاحاً وطلباً في السوق المصري، وتميزت بتصميمها الشبابي، وعدة خيرات من الألوان التي تناسب جميع الأذواق مثل الأسود والأزرق والأحمر إضافة إلى ألوان أخرى.

جيلي امجراند 7 موديل 2014

ويضم السوق المصري العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .

جيلي امجراند 7 موديل 2014

مواصفات السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014

زودت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

جاءت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بوسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة.

جيلي امجراند 7 موديل 2014

أسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بـ 120 الف جنيه حسب منصات البيع عبر الأنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب الحالة العامة للسيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.