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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2015

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، وبأسعار مناسبة.

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شيفروليه أوبترا موديل 2015

شيفروليه أوبترا موديل 2015

حصلت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان، و عزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وقطعت مسافة تصل الى 10 آلاف كيلومتر حسب أعلان البيع عبر الأنترنت.

 

شيفروليه أوبترا موديل 2015

تبلغ السرعة القصوى للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 نحو 170 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، ويبلغ متوسط أستهلاكها نحو 7.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر

 

تتوفر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 بمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 405 لتر، وبقياسات هيكلية خارجية بلغت 4597 مم للطول الكلي، و 1736 مم للعرض، وبالإضافة لإرتفاع كلي يبلغ 1462 مم .

شيفروليه أوبترا موديل 2015

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 بمصابيح أمامية انسيابية، و مصابيح ضباب أمامية، و عاكس اضاءة خلفية، ومستشعرات ركن خلفية، ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء مدعومة بشريط LED، وجنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، وحصلت على حزمة من التجهيزات، منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني لقوة الفرمل EBD.

 

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

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