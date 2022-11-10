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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر لادا جرانتا موديل 2021 | صور

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2021

يضم سوق المستعمل المصري العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً بديلاً عن شراء السيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة منذ بدايات عام 2022.

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تعتبر السيارة لادا جرانتا احد أرخص سيارات السيدان في السوق المصري، وتمتاز باقتصاديها الكبيرة، ورغم ذلك تأتي بمحرك جيد، وتصميم خارجي عصري، وعدد من تجهيزات الأمن والسلامة الأساسية في أي سيارة.

 لادا جرانتا موديل 2021

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2021

قطعت السيارة لادا جرانتا موديل 2021 مسافة تصل الى 90 كيلومتر، و فبريقة من الداخل والخارج، حسب اعلان البيع عبر الأنترنت.

 

تستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك رباعي السرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 حصانا، وخزان وقود بسعة 50 لتر، ويصل معدل استهلاكها للوقود الى 6.8 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

 لادا جرانتا موديل 2021

تتوفر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بعدد من أنظمة الأمن والسلامة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام الثبات الإلكتروني EAS ، ونظام بيبي لوك لمنع عبث الأطفال بالسيارة، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، ونظام توزيع قوة الفرامل على العجلات الأربعة EBD .

 لادا جرانتا موديل 2021

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021

يبدأ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

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