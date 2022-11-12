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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركات السيارات الكبرى تنسحب من تويتر بسبب إيلون ماسك

صدى البلد

شجع ايلون ماسك أغنى رجل في العالم ورئيس شركة تسلا منافسيه من شركات صناعة السيارات العملاقة على استئناف الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد استحواذه عليه بالكامل.

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منذ اللحظة التي استحوذ فيها ماسك على تويتر ، أوقف عدد من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم الإعلانات مؤقتًا على المنصة ، بما في ذلك فولكس فاجن و ستيلانتس و وجنرال موتورز.

أثناء حديثه على خاصية Twitter Spaces في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تعهد ماسك بإلتزام الحيادية على تويتر، وعدم منح مزايا غير عادلة لشركتة تسلا، وقال إنه يأمل أن يصبح مديرو السيارات التنفيذيون الآخرون أكثر نشاطًا على المنصة، وقال "سنحاول أن نكون عادلين قدر الإمكان".

 

كانت جنرال موتورز أول شركات صناعة السيارات الكبرى التي توقف نشاطها على تويتر بعد استحواذ ايلون ماسك.

 

قالت جنرال موتورز في بيانها: "نحن نتعامل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة تحت ملكيتها الجديدة، كما هو معتاد في مسار العمل التجاري مع حدوث تغيير كبير في النظام الأساسي، فقد أوقفنا مؤقتًا إعلاناتنا المدفوعة، ولكن ستستمر تفاعلات خدمة العملاء على تويتر".

 

بعد فترة وجيزة من توقف جنرال موتورز عن الإعلان ، اتبعت مجموعة ستيلانتس نفس الخطوة، وعلقت الإعلان عن جميع علاماتها التجارية، أمثال دودج، و رام وجيب، وفيات، و بيجو، وألفا روميو.

 

اعترف ماسك بالفعل بأن إيرادات تويتر  قد عانت من انخفاض هائل منذ أن تولى منصبه في 27 أكتوبر، كما أقر بأن مبلغ 44 مليار دولار الذي دفعه للشركة تجاوز بكثير صافي ثروة الشركة، ولو لم يكن لديه اتفاقية ملزمة قانونيًا لشراء تويتر ، فربما لم يكن سيتابع ماسك عملية الاستحواذ.

تويتر ستيلانتس جنرال موتورز إيلون ماسك Twitter Spaces صناعة السيارات

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