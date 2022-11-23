أسرع سيارة فى العالم.. ينينفارينا باتيستا تكسر الرقم القياسي في دبي

تظهر إلينا كل فترة شركة سيارات عالمية تعلن عن امتلاكها اسرع سيارة انتاجية فى العالم ، ولكن ترد عليها شركة اخرى بانها هى التى تمتلك السيارة الأسرع ، وهذا يتكرر دائما .

بينينفارينا باتيستا

ولكن فى الحقيقة عند دخول السيارات الخارقة هذه الى حيذ الاختبارات العالمية تكون الرقام هى التى تحكم الامر ، وبالفعل مؤخرا استطاعت السيارة الهايبركار الكهربائية الايطالية باسم بينينفارينا باتيستا النجاح فى هذه الاخبارات واقتناص لقب الاسرع عالميا من ريماك نيفيرا الكراوتية التى اخذت هى الاخرى اللقب من تيسلا موديل اس بليد سابقا .

و أثناء محاولة ناجحة للسيارة الهايبركار الكهربائية بينينفارينا باتيستا ، تمكنت التسارع من الصفر إلى 96 كم\س في 1.79 ثانية ، في مضمار دبي أوتودروم الذي تم تجهيزه لختام موسم فورمولا 1 الحالي، لتكون باتيستا بذلك السيارة الإنتاجية الأسرع في العالم.

بينينفارينا باتيستا

وتتسارع السيارة الإنتاجية الأسرع في العالم باتيستا الجديدة بمحركاتها الكهربائية بقوة 1877 حصان من السكون إلى 200 كم\س في 4.75 ثانية فقط وهو رقم قياسي جديد كذلك، وصرحت بينينفارينا إن باتيستا تمكنت بذلك من التفوق على جميع سيارات فورمولا 1 في معدلات التسارع.

بينينفارينا باتيستا

و حققت السيارة الإنتاجية الأسرع في العالم بينينفارينا باتيستا رقماً قياسياً جديداً في الكبح من سرعة 100 كم\س إلى السكون خلال 31 متر فقط .

بينينفارينا باتيستا

وتنوي الشركة الإيطالية مالكة السيارة بينينفارينا باتيستا بناء 150 نسخة فقط من الهايبركار الحصرية بقوة 1877 حصان وعزم دوران 2300 نيوتن متر بسعر 2.25 مليون دولار .