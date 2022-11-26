بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

انطلقت منذ أيام النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لفرق الرجال لكرة القدم ، والتى تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وخلال هذه الفترة من كأس العالم 2022 ، تتجه أنظار العالم ومحبى كرة القدم إلى دولة قطر ، وبالتزامن مع اصدار الحكومة المصرية عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، ويسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

ويبحث العديد من المصريين المقيمين فى قطر عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 الف ريال .

1- رينو كوليوس

رينو كوليوس

دعمت السيارة رينو كوليوس موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

من خلال الامكانيات الفنية المطروحة بالسيارة رينو كوليوس موديل 2022 فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 199 كم/ساعة.

أسعار السيارة داخل السوق القطرى :

- أوتوماتيك / PE 2022 بسعر 84,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / PE 4WD 2022 بسعر 94,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / LE 4WD 2022 بسعر 105,000 ريال قطرى .

2- هيونداي سانتافى

هيونداي سانتافى

تستمد السيارة هيونداي سانتافى موديل 2022 قوتها من خلال حزمة فنية تتعلق بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج 280 حصانا، و 363 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه الامكانيات لفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.8 ثانية فقط.

أسعار السيارة داخل السوق القطرى :

- أوتوماتيك / MID FWD 2022 بسعر 89,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / HIGH AWD 2022 بسعر 135,000 ريال قطرى .

3- بيجو 3008

بيجو 3008

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي.

أسعار السيارة داخل السوق القطرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 98,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 119,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / GT 2022 بسعر 133,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / HYBRID4 AWD 2022بسعر 199,900 ريال قطرى .

4- كيا سورينتو

كيا سورينتو

تضم كيا سورينتو موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 178 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويوفر المحرك سرعة قصوى للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا زمن 10.3 ثانية، ويصل متوسط استهلاك الوقود لـ 7.8 لتر عند قطع 100 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة داخل السوق القطرى :

- أوتوماتيك / LX AWD 2022 بسعر 109,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / EX1 AWD 2022 بسعر 145,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / EX2 AWD 2022 بسعر 154,000 ريال قطرى .

5- شيفروليه ترافيرس

شيفروليه ترافيرس

دعمت السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 361 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

من خلال القدرات الفنية المقدمة داخل السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2022 فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 208 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة داخل السوق القطرى :

- أوتوماتيك / LS AWD 2022 بسعر 120,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / LT AWD 2022 بسعر 150,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / LT FULL OPTION 2022بسعر 160,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 170,000 ريال قطرى .

- أوتوماتيك / HIGH 2022 بسعر 194,900 ريال قطرى .