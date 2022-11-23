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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. 15 ألف جنيه زيادة في سعر JMC بيك أب

جي إم سي البيك أب
جي إم سي البيك أب مويل 2022

أعلن وكيل شركة جي إم سي عن رفع أسعار السيارة طراز JMC البيك أب موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات البيك أب ربع نقل بالسوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 15 ألف جنيه .

جي إم سي البيك أب مويل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

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وتستمد السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، قوتها من محرك مكون من 4 سلندرات، وبقوة 150 حصان، وهي تستهلك نحو 7 لترات من الوقود لكل 100 كلم/ س.

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022، بطول 5012 مم وعرض 1690 مم، وارتفاع 1645 مم، وبقاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 3025 مم.

جي إم سي البيك أب مويل 2022

وتحتوى السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، على عجلة قيادة بها العديد من وسائل الترفيه ، جنوط رياضية، شاشة تعمل بخاصية اللمس ، و راديو، USB لربط الهواتف المحمولة بالسيارة، AUX، مصابيح ضباب، مرايات جانبية .

جي إم سي البيك أب مويل 2022

وتضم السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، عدد من سائل الأمان المتنوعة، ومن ضمنها فرامل مانعة للانزلاق ABS، خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD وغيرهما.

 

أما عن الأسعار الجديدة للسيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022

- أول فئة شاسيه بسعر 284.900 ألف جنيه بدلاً من 269.900 ألف جنيه

- ثاني فئة صندوق بدون تكييف بسعر 289.900 ألف جنيه بدلاً من 274.900 ألف جنيه 

- ثاني فئة صندوق مكيفة بسعر 309.900 ألف جنيه بدلاً من 294.900 ألف جنيه

شركة جي ام سي السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 زيادة أسعار السيارات البيك اب البيك اب مويل 2022

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