ظهور مرسيدس CLE كلاس الجديدة كلياً أثناء تجوالها في الطرق العامة

تعمل شركة مرسيدس على تطوير الموديل الجديد من السيارة CLE كلاس ، وخلال اختبار النسخة الاختبارية للسيارة على الطرقات العامة رصدت العدسات التجسسية العديد من الصور للسيارة مرسيدس CLE كلاس الأولى من نوعها، لتكشف لنا معلومات عنها لكنها ليست الشكل الإنتاجي النهائى.

مرسيدس CLE كلاس

ظهرت السيارة مرسيدس CLE كلاس الجديدة كلياً بتمويهات خفيفة ، ما يسمح بملاحظة الشكل العام لها، حيث تتشارك في ملامحها مع نسخة الكوبيه التي ظهرت في صور تجسسية متعددة في الماضي، وايضا تشابهها مع سيارة مرسيدس SL رودستر الجديدة.

واعلنت مرسيدس فى الماضى ان السيارة مرسيدس CLE كلاس الجديدة كلياً، ستحل محل أربع سيارات في مجال مرسيدس، وهي اي كلاي كشف وكوبيه، وسي كلاس كشف وكوبيه .

مرسيدس CLE كلاس

وستأتي السيارات مرسيدس CLE كلاس الجديدة بحجم متوسط بين اي كلاس وسي كلاس، كما أن هيكلها لن يكون منخفضاً بنفس أسلوب موديل SL، مع التركيز على جوانب الراحة بشكل أكبر مقارنة بالجوانب الرياضية.

مرسيدس CLE كلاس

ستعتمد سيارات مرسيدس CLE كلاس الجديدة على منصة MRA-2 المشتركة مع موديل سي كلاس، ومن المتوقع مشاركة المحركات كذلك مع سي كلاس، بما يشمل محرك 2.0 لتر تيربو هايبرد المستخدم في فئة AMG C63، بقوة مذهلة تصل إلى 670 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر.

مرسيدس CLE كلاس

اما عن تاريخ انتاج السيارة فإنه من المتوقع تدشين نسخ الكوبيه والكشف لـ CLE معاً في النصف الأول من العام المقبل وطرحهما في الأسواق العالمية كموديلات 2024.