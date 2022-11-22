لو جاى من الخليج.. اعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة رينو ميجان Megane    

أصدر مجلس الوزراء بيانا تفصيليا يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، بعد ان تم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

رينو ميجان 2022

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة رينو ميجان Megane من موديل 2019 الى موديل 2023 ، حيث انها تاتى ضمن فئة السيارات 1,333 سي سي ، لذلك تكون القيمة للوديعة الدولارية لها كالتالى :

- موديل 2019 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 3,379 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 12,001 دولار

- موديل 2020 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 3,688 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 13,099 دولار

- موديل 2021 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 4,264 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 15,142 دولار

- موديل 2022 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 5,998 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 21,299 دولار

- موديل 2023 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 6,418 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 22,790 دولار

رينو ميجان 2022

وتستمد السيارة رينو ميجان 2022 عبر محرك رباعي الاسطوانات، قوتها من محركين ، اولهما سعة 1333 سي سي ، والاخر سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

رينو ميجان 2022

و تستهلك السيارة رينو ميجان 2022 لـ 6.6 لتر من الوقود، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون .

رينو ميجان 2022

وتأتي السيارة رينو ميجان 2022 بحزمة من التجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وزجاج كهربائي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وجنوط رياضية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، فرامل ABS و EBD، مع حساسات حركة، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى كاميرا لسهولة التحكم، ومرايات جانبية كهربائية .

رينو ميجان 2022

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / VISION 2022 بسعر 494,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 545,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 575,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2022 بسعر 585,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE 2022 بسعر 616,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2022 بسعر 626,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2022 بسعر 676,000 جنيه