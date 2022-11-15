بورصة السيارات .. ثبات أسعار فيات تيبو 2022 تبدأ من 500 ألف جنيه

أعلن وكيل شركة فيات بداية شهر نوفمبر الجارى عن الأسعار الجديدة للسيارة طراز تيبو موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية، ومنذ ذلك الوقت لم تعلن عن اى زيادات جديدة.

فيات تيبو موديل 2022

تأتى الزيادة الجديدة للسيارات ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

تقدر السرعة القصوى السيارة فيات تيبو موديل 2022 بنحو 192 كم/ساعة، مدعومة بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء ، بفضل محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بعزم دوران يبلغ 152 نيوتن/متر .

فيات تيبو موديل 2022

متوسط استهلاك السيارة فيات تيبو موديل 2022، للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تسغرق 11.2 ثانية .

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة فيات تيبو موديل 2022، بمقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف والتحكم، مدعومة بكاميرا، ومكيف هواء عادي اوتوماتيكي للفئات الاعلى تجهيزًا.

وتاتى السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها نظام متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومثبت سرعة.

فيات تيبو موديل 2022

أما عن اسعار السيارة فيات تيبو:

- أوتوماتيك ENTRY GRADE بسعر 500,000 جنيه.

- أوتوماتيك MIDE GRADE بسعر 550,000 جنيه.

- أوتوماتيك HB / ENTRY GRADE بسعر 550,000 جنيه.

- أوتوماتيك HIGHLINE بسعر 600,000 جنيه.

- أوتوماتيك HB / HIGHLINE بسعر 625,000 جنيه.