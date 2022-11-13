أبرزها مرسيدس وتويوتا.. مزاد سيارات جديد اليوم - تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد اليوم تابع للنيابة العامة لقسم البساتين و قسم مصر القديمة .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد السيارات الجديد الذى سيقام اليوم 13 نوفمبر ، سيضم فئات سيارات ملاكي من فئات السيدان والبيك اب والدفع الرباعى والـSUV، من ماركات عالمية ومعظمها فارهة .

ويضم مزاد النيابة العامة قسم البساتين ، كلا من هيونداي ميكروباص ، و 5 نيسان ميكروباص، و 3 مازدا ميكروباص، و 6 تويوتا ميكروباص، و كيا ميكروباص، و بيجو استيشن ، و دايهاتسو بيك أب، و فولكس ميكروباص، و هيونداي أكسنت، و رينو ملاكي ، و فيات 127، و مرسيدس ملاكي صالون، و مازدا ملاكي، و تويوتا هاتشباك، و ميتسوبيشي لانسر، و استانا صالون، و بويك ملاكي، و اسبرانزا ملاكي، و زاستافا.

أما عن مزاد قسم مصر القديمة ، فيضم 2 بيك أب إيسوزو ، و شيفروليه أفيو ، و اسبرانزا ، و راما ميكروباص ، و مرسيدس موديل 1978 ، و هيونداي ميكروباص ، و فولكس ميكروباص، و BYD موديل L3 2015 ، و جيب شيروكي 1995، و ليفان هاتشباك ميني ، و تويوتا لاندكروزر، و كيا كارينز 2010، و بروتون، و هيونداي أكسنت، و 4 هيونداي فيرنا، و دايو ملاكي ، و تويوتا ملاكي.

ويقام مزاد النيابات المختلفة في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم في الساعة 12 ظهراً ، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي ، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .