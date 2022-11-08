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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جي من السعودية .. أفضل سيارة عائلية لـ 8 ركاب من تويوتا موديل 2023

تويوتا انوفا موديل
تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

أعلنت الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

ولذلك يبحث العديد من المصريين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل سيارة عائلية لـ 8 ركاب من تويوتا موديل 2023 ، وهى السيارة تويوتا أنوفا والتى تنتمى الى فئة السيارات الميني فان التي تتسع إلى 8 ركاب .

تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

وتستمد السيارة تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية، قوتها من خلال خيارين ، اولهما محرك مكون من 4 أسطوانات، وتبلغ سعته 2.7 لتر، ويولد قوى قصوى تبلغ 164 حصان / 5200 د.د، والعزم الأقصى: 245 ن.م / 4000 د.د ، متصلاً بناقل حركة مكون من  6 سرعات أوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، موجه لنظام دفع خلفي ، وتبلغ سعة خزان الوقود: 65 لتر، وكفاءة استهلاك الوقود: 11.3 كم/لتر .

 

اما الخيار الثاني لمحرك ديزل مكون من 4 أسطوانات، سعة 2.8 لتر توربو، والذي يولد قوة قصوى تبلغ 172 حصان / 3400 د.د، والعزم الأقصى: 360 ن.م / 1200 – 3400 د.د ، متصلاً بناقل حركة 6 سرعات اوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، موجه لنظام دفع خلفي، فيما تبلغ سعة خزان الوقود: 55 لتر، وكفاءة استهلاك الوقود: 14.9 كم/لتر .

تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة انوفا موديل 2023 على هيكل خارجي ضخم ومتين، بواجهة أمامية حصلت على شبك أمامي فضي عريض بخطوط أفقية وتوسطه شعار العلامة اليابانية الشهير الذي جاء متصلاً من المصابيح الأمامية بشريط فضي من الكروم.

 

اما الابعاد الخارجية للسيارة انوفا موديل 2023، فتاتى بـطول 4735مم، بعرض: 1830 مم، و الارتفاع: 1795 مم، فيما بلغت قاعدة العجلات: 2750 مم، وبلغ الوزن: 1730 كجم.

 

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا انوفا موديل 2023، فهى مجهزة بمستوى مميز من الأنظمة واللمسات التي توفر الراحة وتعزز الرفاهية للركاب، و تتسع إلى 8 ركاب بمقاعد مكسوة بالقماش الفاخر، ويمكنك الشعور بالرحابة والمساحات الكبيرة المتوفرة من الأمام مروراً بالمقاعد والصفوف الخلفية الثانية والثالثة.

تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

وتضم تويوتا إنوفا موديل 2023 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 3 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة لركبة السائق، و حساسات خلفية للمساعدة في صف السيارة، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات، و فرامل مانعه للإنغلاق (ABS)، و نظام تعزيز الفرامل (BA)، و نظام التحكم بالتوازن (VSC)، و نظام السيطرة على الإنزلاق (TRC)، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، و نظام تحذير التوقف الطارئ، و نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPWS)، و نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك .

 

أما عن أسعار تويوتا انوفا موديل 2023 في السعودية

- الفئة الأولى (جي إل) بسعر 104,305 ريال سعودي 

- الفئة الأولى (STD Diesel ) بسعر   112,010ريال سعودي 

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