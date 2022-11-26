‏لو أنت فى السعودية.. طريقة الحصول على تعويض المتضررين من الأمطار والسيول

شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الخميس الماضى ، أمطارا غزيرة تسببت في سيول، جرفت عددا من السيارات في الأحياء السكنية، وغطة مياه الأمطار جزء كبيرا منها .

وعملت الفرق الميدانية بمدينة جدة على سرعة التخلص من مياه السيول ، بعدما أتلفت عددا كبيرا من المركبات وتعطلت حركة السير في المحافظة الساحلية .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بـ المملكة العربية السعوية سقوط ضحايا بسبب ، وسوء حالة الطقس ، ما أدى إلى وفاة شخص.

وعن تعويض المتضررين من الأمطار والسيول، أكد متحدث أمانة جدة محمد عبيد البقمي أن تعويض المتضررين سيكون بنفس آلية التعامل مع ما حدث عام 2009، من خلال التقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح محمد عبيد البقمي، أنه يحق للمتضرر من الأمطار الحصول على التعويض عبر "التأمين" إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية، أو ضرر الأمطار والسيول، بعد تسجيل الحادثة من جهات الاختصاص.

و تعتمد لجان تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية من الدولة، وذلك بموجب نص المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ).

ويتم تشكيل لجان، ترأسها إمارة المنطقة؛ لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضررين، والرفع بها لوزارة المالية بعد إثباتها عن طريق الجهات المعنية.