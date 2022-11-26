أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمرك دمياط وبورسعيد.. و25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد غدا الموافق 27 نوفمبر الجاري ، تابع لجمارك بورسعيد وجمارك دمياط .

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

تتنوع السيارات داخل سوق السيارات المحلى المصرى ، من حيث الأشكال والفئات وايضا الاسعار ، فهناك السيارات الفارهة واخرى متوسطة بالإضافة الى سيارات الغلابة كما يطلق عليها بسبب انخفاض سعرها بشكل كبير .

أعلن وكيل شركة رينو عن رفع أسعار السيارة طراز سانديرو موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الهاتشباك المحلية ، بزيادة جديدة سعرية بلغت 25 ألف جنيه ، بعد الزيادة التى شهدتها السيارة بداية الشهر الحالى بقيمة 75 ألف جنيه .

أصدرت الحكومة بيان تفصيلي يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لـ استيراد السيارات من الخارج حسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم .

أعلن وكيل شركة رينو عن رفع أسعار قائمة سياراته المتواجدة بالسوق المحلى المصرى ، إلا أنه أبقى على ثبات أسعار السيارة طراز داستر موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الـ SUV .

انطلقت منذ أيام النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لفرق الرجال لكرة القدم ، والتى تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

يعتبر السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى أعداد السيارات ، بالاضافة الى انه يضم العديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية ، ومع زيادة الأسعار التى نشهدا خلال الفترة الماضية ، أصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن .