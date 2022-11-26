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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمرك دمياط وبورسعيد.. و25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بنزين وكهرباء.. تعرف على السيارات المشاركة بمزاد جمرك دمياط وبورسعيد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد غدا الموافق 27 نوفمبر الجاري ، تابع لجمارك بورسعيد وجمارك دمياط .

 

اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي توسان بالدولار.. تفاصيل         

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

 

سيارات الغلابة .. مستعملة تبدأ من 10 آلاف جنيه

تتنوع السيارات داخل سوق السيارات المحلى المصرى ، من حيث الأشكال والفئات وايضا الاسعار ، فهناك السيارات الفارهة واخرى متوسطة بالإضافة الى سيارات الغلابة كما يطلق عليها بسبب انخفاض سعرها بشكل كبير .

 

بورصة السيارات .. 25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

أعلن وكيل شركة رينو عن رفع أسعار السيارة طراز سانديرو موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الهاتشباك المحلية ، بزيادة جديدة سعرية بلغت 25 ألف جنيه ، بعد الزيادة التى شهدتها السيارة بداية الشهر الحالى بقيمة 75 ألف جنيه . 

 

للمصريين بالخارج.. قيمة الوديعة البنكية بالدولار لاستيراد سيارة بيجو 5008 | تفاصيل

أصدرت الحكومة بيان تفصيلي يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لـ استيراد السيارات من الخارج حسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم .

 

بورصة السيارات.. رغم الزيادات ثبات سعر رينو داستر

أعلن وكيل شركة رينو عن رفع أسعار قائمة سياراته المتواجدة بالسوق المحلى المصرى ، إلا أنه أبقى على ثبات أسعار السيارة طراز داستر موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الـ SUV .

 

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

انطلقت منذ أيام النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لفرق الرجال لكرة القدم ، والتى تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. 

 

سوق المستعمل.. نيسان مارش بـ 30 ألف جنيه

يعتبر السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى أعداد السيارات ، بالاضافة الى انه يضم العديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية ، ومع زيادة الأسعار التى نشهدا خلال الفترة الماضية ، أصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن .

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بورصة السيارات .. 25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

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بنزين وكهرباء.. تعرف على السيارات المشاركة بمزاد جمرك دمياط وبورسعيد

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