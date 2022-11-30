لو أنت فى السعودية .. شروط الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

أعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية .

و أكدت إدارة المرور السعودي على أهمية توافر شروط محددة من أجل إتمام عملية الاعتراض على المخالفات المرورية أونلاين عبر منصة أبشر، وبدون هذه الشروط قد تحتاج إلى التوجه مباشرة نحو إدارة المرور التابع لها.

وتوفر منصة أبشر خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ،وتسهل المنصة من خلال خدماتها المتنوعة الأمر على الجميع، لذلك كل ماعليك فعله هو التأكد من توافر الشروط لديك.

اما عن خطوات الاعتراض على مخالفات المرور عبر منصة أبشر:

1- تأكد من دخول منصة أبشر من خلال حسابك الخاص على المنصة.

2- بعد ذلك، عليك اختيار خدمات المرور.

3- ستظهر لك خاصية الاعتراض على مخالفة المرور، قم بالضغط عليها.

4- ثم ستظهر لك قائمة يوجد بها المخالفات السابقة التي سُجلت عليك

5- الآن عليك اختيار المخالفة التي تريد الاعتراض عليها، مع تحديد سبب الاعتراض الصحيح.

6- بعد ذلك ستصلك رسالة على رقم هاتفك المدخل مسبقاً في الموقع، تفيد باستلام الاعتراض الخاص بك.

7- وبعد تقديم الاعتراض إلكترونياً، يتم مراجعة الاعتراض المقدم من قبل المواطن أو المقيم بدقة عالية، وفي حال التأكد من صحة الاعتراض على المخالفة المرورية سيتم إلغاؤها على الفور.

8- أما في حالة ثبوت صحة المخالفة، سيرفض طلب الاعتراض على المخالفات المرورية الخاصة بك.

9- كذلك سيكون عليك السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.