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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. 5 سيارات صينية تبدأ من 250 ألف جنيه |تفاصيل

افضل ٥ سيارات صينية
افضل ٥ سيارات صينية

يعد السوق المحلى المصرى للسيارات من أهم الأسواق العربية من حيث انتشار الماركات المختلفة من المركبات، ومن بين هذه الأنواع تأتى المركبات الصينية والتى تعتبر الاعلى انتشارا داخل السوق.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار افضل ٥ سيارات صينية تبدأ من 250 ألف جنيه داخل سوق المستعمل.

 

1- شيري تيجو 3 

شيري تيجو 3 

تأتى السيارة شيري تيجو 3 موديل 2017، ضمن فئة السيسارات SUV ، وتتوافر السيارة بمحرك 1600 سى سى، بقوة حصانية 126 حصاناً لتتحقق عند 6150 لفة فى الدقيقة، وتتوافر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكى.

وتطرح السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ومزودة أيضاً بنظام فرامل ABS ، بينما تتمتع بجنوط 16 بوصة مع تزويدها بمرايات جانبية كهربائية وفوانيس أمامية ضبابية وخلفية.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتصل الى 250 الف جنيه .

 

2 - فاو X40 

فاو X40 

تاتى السيارة فاو X40 موديل 2018 ، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV ، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن / متر، مزودة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.2 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتصل الى 270 الف جنيه .

 

3 - جاك S3 

جاك S3 

تستمد السيارة جاك S3 موديل 2018، قوتها من خلال محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT . كما وصلت الي 175 كم في الساعة وحققت استهلاك وقود بواقع 5.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتصل الى 230 الف جنيه .

 

4 - بريليانس V5 

بريليانس V5 

جاءت السيارة بريليانس V5 موديل 2015  بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر وناقل حركة أوتوماتيك كسيارة SUV مميزة ، بقوة 118 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر وسرعة تصل الي 180 كم في الساعة. كما توفرت بنسخ مانيوال.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتصل الى 250 الف جنيه .

 

5- جاك S2 

جاك S2

تاتى السيارة جاك S2 موديل 2019 ، بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT . كما وصلت الي 175 كم في الساعة وحققت استهلاك وقود بواقع 5.9 لتر لكل 100 كم. 

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتصل الى 250 الف جنيه .

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