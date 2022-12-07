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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الفخامة.. القيمة الدولارية لـ رولز رويس كولينان 2022 من الخارج

رولز رويس كولينان
رولز رويس كولينان موديل 2022

نشر مجلس الوزراء قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك ، وتحسب قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم .

رولز رويس كولينان موديل 2022

بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالأسواق الخارجية .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على قيمة الوديعة الدولارية للسيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 ، حيث إنها تأتى ضمن فئة السيارات  6.749 سي سي .

رولز رويس كولينان موديل 2022

وتكون القيمة للوديعة الدولارية رولز رويس كولينان موديل 2022 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر  260.206 دولار، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 1.289.272 دولار.

رولز رويس كولينان موديل 2022

وتتميز السيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 ، بشكل خارجي كلاسيكي ، وتستمد قوتها من محرك توربو مزدوج V-12 سعة 6.7 لتر بقوة 563 حصانًا (وقوة 592 في إصدار البلاك بادج) وناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات يتعامل مع تغييرات التروس ويوجه الطاقة إلى نظام الدفع الرباعي القياسي .

رولز رويس كولينان موديل 2022

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة رولز رويس كولينان موديل 2022 ، فهى مبطنة بطبقة من الجلد المحبب، و سجاد من صوف الحملان ، و زخرفة خشبية جميلة، و شاشة تعمل باللمس مع وحدة تحكم عن بعد رائعة، كما تتضمن على Apple CarPlay أيضًا في كل طراز، ويضيف خيار الترفيه المتاح في المقعد الخلفي شاشة مقاس 12.0 بوصة إلى الجزء الخلفي من كل مقعد أمامي إلى جانب نقطة اتصال Wi-Fi، تحتوي السيارة كذلك على نظام صوتي مفصل يشتمل على 18 مكبر صوت.

رولز رويس كولينان موديل 2022

وتمتلك السيارة رولز رويس كولينان موديل 2022، مجموعة من التقنيات المتميزة مساعدة للسائق، بما في ذلك الرؤية الليلية كما تشمل ميزات السلامة الرئيسية من بينها تحذير قياسي من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية، و نظام التحذير القياسي والمساعدة في الحفاظ على الحارة، ومثبت السرعة التكيفي القياسي.

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