شاهد .. قبل ساعات من الإنطلاق .. رالي الجونة للسيارات ينهي استعداداته النهائية

أنهى منظمو رالى الجونة للسيارات الصحراوية " الجونة موتور شو El Gouna Motor Show " استعداداته النهائية لاستقبال أولى فاعلياته التى ستبدا من صباح اليوم الجمعة .

الجونة موتور شو

ويعتبر الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2022) ، هو النسخة الأولي ضمن فعاليات النسخة الثانية عشر لرالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2022، و تشمل الفاعليات عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

بالاضافة إلى السباقات الرئيسية التى تضم عدة سباقات بمشاركة نحو 60 متسابق داخل الجونة، ومنها سباقين الأول على حلبة موتور كلوب عبارة عن تحدى لسيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة، بالإضافة إلى مضمار مخصص لصغار السن Junior بسيارات SXS والذي يقام للمرة الثالثة في مصر .

الجونة موتور شو

والمرحلة الأولى من رالى الجونة ( جولة من بطولة مصر للراليات الصحراوية 2022 ) للسيارات المعدلة خصيصا لسباقات الرالى بمواصفات السباقات الصحراوية والتي من أهمها تجهيزات الأمان العالمية، ويشهد آخر يوم للفاعليات انطلاق المرحلة الثانية للرالى، والتي تقام بالكامل داخل الصحراء الشرقية بسيارات الرالي فقط بطول 400كم.

والجدير بالذكر ان رالى الجونة للسيارات الصحراوية، يقام بالتعاون مع شركة بوصلة، المتخصصة في تنظيم سباقات الرالي، ورعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، وتحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصري ممثل الاتحاد الدولي للسيارات FIA في مصر، ودعم من وزارة الداخلية.

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