عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جاي من برا.. الوديعة الدولارية لـ سكودا أوكتافيا 2023

سكودا أوكتافيا
سكودا أوكتافيا

تحسب قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج، بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالأسواق الخارجية .

سكودا أوكتافيا

وكان قد نشر مجلس الوزراء قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة .

txt

شاهد.. قبل ساعات من الانطلاق .. رالي الجونة للسيارات ينهي استعداداته

txt

لتوطين الصناعة..حوافز شركات الخدمات الهندسية تساعد على تحقيق حلم سيارة مصرية 100%

txt

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة بمصر

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، حيث إنها تأتى ضمن فئة السيارات  1,498 سي سي .

سكودا أوكتافيا

و تكون القيمة للوديعة الدولارية سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر  6.220 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 22.860 دولار .

 

ومن المعروف ان السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 والمتواجدة فى السوق المصرى ، تستمد قوتها من خلال محرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

سكودا أوكتافيا

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022، قاعدة عجلات بطول 2686 مم، وطول 4689 مم ، و عرض 1829 مم ، و ارتفاع 1470 مم .

الوديعة الدولارية سكودا أوكتافيا موديل 2023 سكودا اوكتافيا سكودا أوكتافيا موديل 2023 ستيراد السيارات إعفاء سيارات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ دار الإفتاء ترد

مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل .. بـ 250 ألف جنيه أفضل هوندا سيفيك بمصر

بورصة السيارات .. 35 ألف جنيه ارتفاع إيجل برو فى مصر

بورصة السيارات.. زيادة فى أسعار جلوري 330S

شاهد.. حفل ختام ونتائج رالى الجونة موتور شو 2022

35 صورة .. انتهاء تحدى الصحراء المفتوحة برالي الجونة للسيارات

انتهاء سباقات تحدي الدفع الرباعي 4×4 بـ رالي الجونة للسيارات

50 صورة .. شاهد فاعليات اليوم الأول من رالي الجونة للسيارات

شاهد.. قبل ساعات من الانطلاق .. رالي الجونة للسيارات ينهي استعداداته

ترشيحاتنا

تفشت في بريطانيا|بكتيريا قاتلة تضع العالم في مأزق .. هل تصل مصر؟

الحق نفسك.. أعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

عبد العال: ميسي لاعب فوق الخيال ويقدم كل شيء مع منتخب الأرجنتين

شيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14-12-2022

بعد 12 عامًا بالسجن.. هل سيطلب تاجر الموت الروسي تعويضات من أمريكا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترشح للجولدن جلوب قبل عرضه ومدة أحداثه طويلة.. كل ما تريد معرفته عن Avatar: the way of water

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ