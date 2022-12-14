لو جاي من برا.. الوديعة الدولارية لـ سكودا أوكتافيا 2023

تحسب قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج، بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالأسواق الخارجية .

سكودا أوكتافيا

وكان قد نشر مجلس الوزراء قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة .

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، حيث إنها تأتى ضمن فئة السيارات 1,498 سي سي .

سكودا أوكتافيا

و تكون القيمة للوديعة الدولارية سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 6.220 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 22.860 دولار .

ومن المعروف ان السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 والمتواجدة فى السوق المصرى ، تستمد قوتها من خلال محرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

سكودا أوكتافيا

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022، قاعدة عجلات بطول 2686 مم، وطول 4689 مم ، و عرض 1829 مم ، و ارتفاع 1470 مم .