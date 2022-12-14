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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إلغاء معرض فانكوفر الدولي للسيارات للعام الرابع على التوالي     

معرض فانكوفر الدولي
معرض فانكوفر الدولي للسيارات

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض فانكوفر الدولي للسيارات ، عن الغاء النسخة رقم 100 من المعرض والتى كانت ستقام فى مارس القادم عام 2023 .

معرض فانكوفر الدولي للسيارات

وبذلك تكون النسخة الرابعة من معرض فانكوفر الدولي للسيارات التى تم الغائها على التوالى ، بعد موجة من الإلغاءات التي طالت معارض السيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب مشكلات سلاسل التوريد تعني أن العديد من مصنعي السيارات غير قادرين على الالتزام بالمشاركة في الحدث .

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وكان قد تم الغاء معرض فانكوفر الدولي للسيارات فى دوراته لعام 2020 و2021 و2022 من العرض بسبب قيود كوفيد 19 ومشاكل سلاسل التوريد، وكانت ستاتى النسخة المائة من معرض فانكوفر الدولي للسيارات بعد أن أقيم لأول مرة في عام 1920 .

 

و قال بلير كوالي، رئيس اتحاد تجار السيارات الجديدة في كولومبيا البريطانية: "على مدى الأشهر العديدة الماضية، عملنا من مصنعي السيارات وشركاء آخرين في انتظار العودة شخصياً للاحتفال بالنسبة المائة في معرض السيارات التقليدي في مارس، ولسوء الحظ، تعني مشاكل سلاسل التوريد العالمية المستمرة أن عدداً من المصنعين والموزعين ليسوا في وضع يسمح لهم بالمشاركة في العديد من معارض السيارات في أمريكا الشمالية، بما في ذلك فانكوفر" .

معرض فانكوفر الدولي للسيارات

واضاف رئيس اتحاد تجار السيارات الجديدة في كولومبيا البريطانية " بدون المشاركة القوية للمصنعين، لن نتمكن من إنتاج هذا النوع من عروض الجودة التي توقعناها نحن وعشاق السيارات من جميع أنحاء المقاطعة".

 

ومن المقرر أن يستمر معرض مونتريال الدولي للسيارات في الفترة من 20 إلى 29 يناير، ومن المتوقع أن يجتذب ثلاثة أرباع العلامات التجارية الأكثر شهرة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، سيقام المعرض الكندي الدولي للسيارات في تورنتو في الفترة من 17 إلى 26 فبراير.

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