سوق المستعمل .. بـ 250 ألف جنيه أفضل هوندا سيفيك بمصر

يعتبر سوق السيارات المستعملة المصرى ، من أكبر أسواق المنطقة العربية، بسبب ضمه للعديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية، بالإضافة إلى كثرة أعداد السيارات المتواجدة به.

سيفيك موديل 2008

وبعد أن شهد سوق السيارات المستعملة المصري حالة من الرقود ، بعد زيادة الأسعار التى نشهدها خلال الفترة الماضية ، أصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات بأقل سعر ممكن .

وبالبحث على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة، لاحظنا أن هناك سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 أوتوماتك بسعر 250 ألف جنيه فقط ، وتعتبر من افضل موديلات السيارات لهوندا فى سوق السيارات المصرى .

سيفيك موديل 2008

وذكر صاحب الاعلان ، ان السيارة هوندا سيفيك موديل 2008 فابريكة من الداخل وراشة نظافة ماعدا السقف كاوتيش جديد وبطارية جديدة عفشة تم تغيرها بالكامل .

سيفيك موديل 2008

يتوفر للسيارة هوندا سيفيك موديل 2008 محرك قوي ناعم على الطريق وسلس ويحقق لها ثبات عالي على الطريق مع قدرة في التحكم بسلاسة في السيارة وهو محرك VTIC 1600 سي سي من 4 سلندر بكامة واحدة ويولد 125 حصان وزادت في موديل 2009 الي 140 حصان وهو محرك بتكنولوجيا I-VTEC مع نظام التحكم بالصمامات الذي يجعل أداء المحرك أفضل وتحكم متواصل بتوقيت فتح الصمامات ونظام ذكي لتحسين الأداء مع قلة في الانبعاثات .

سيفيك موديل 2008

ويمكن لمحرك السيارة هوندا سيفيك موديل 2008 التسارع من صفر الي 100 كم في الساعة في 10 ثواني ، كما يمكنه دفع السيارة إلى سرعة قصوى تصل إلى 192 كم / س ، ويستهلك هذا المحرك فقط 6.8 لتراً فقط من الوقود لكل 100 كيلو متر ، ويتوفر للسيارة نظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيك من خمسة سرعات مع تكنولوجيا تحويل العزم .