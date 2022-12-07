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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر منزل واحصل على سيارة تيسلا هدية.. اعرف التفاصيل

اشتري منزل واحصل
اشتري منزل واحصل علي سيارة تيسلا

يمتلئ عالم التسويق لأي منتج سواء كانت عقارات أو سيارات أو أي سلعة أخرى، بالعجائب والحيل الذكية لتحقيق الهدف المرجو منها وهو البيع ، ولذلك يقوم البائع بإغراء العميل لتنفيذ عملية الشراء من خلال إغرائه بشيء ثمين وذو قيمة كبيرة .

هذا ما حدث بالفعل من مالك عقار في نيوزيلندا ، عندما أراد بيع منزله ، ولكن وفقاً للتقارير، فإن أسعار المنازل في نيوزيلندا انخفضت لمدة 11 شهر متتالي بعد زيادة بنسبة 40% بعد الوباء، مما يجعل من الصعب على مالكي المنازل بيع عقاراتهم في الوقت الحالي ، لذلك قام بعرض سيارة هدية عند شراء المنزل .

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ولكن السيارة التى سيتم منحها كهدية لمالك العقار الجديد ، هى ليست كاي سيارة ، فهى سيارة تيسلا الفاخرة وتؤكد التقارير ان السيارة هى ستكون تيسلا موديل Y بالتأكيد جديدة، وسيتم طلبها مباشرة بعد شراء العقار، وهذا يعني أن المالك الجديد سيختار اللون الذي يرغب فيه للسيارة .

تيسلا موديل Y

واكد اعلان بيع المنزل ، ان ثمن البيع للحصول على السيارة تيسلا هو 1.1 مليون دولار ، حيث يقع المنزل في أوكلاند بنيوزيلاندا، ويحتوي على سبع غرف نوم ومطبخين وخمسة حمامات، ويوجد دور أرضي وطابق أول وجراج في الخلف، في حين أن مساحته الإجمالية 476 متر مربع.

 

 بالاضافة الى انه هناك داخل العقار مساحة لركن السيارات على الشارع تتسع إلى ست سيارات يُمكن الوصول إليها من خلال بوابة كهربائية.

تيسلا موديل Y

ويؤكد تقرير ، بأن هذه الوسيلة التسويقية الجديدة ، سترفع من نسب بيع العقارات في نيوزيلندا ، بعد نسب البيع القليلة التي شهدا السوق العقاري بهذه الدولة .

سيارة تيسلا تيسلا موديل Y تيسلا نيوزيلندا عالم التسويق

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