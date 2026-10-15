بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

تفاصيل القبض على صانعة المحتوى

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصد نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أن لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.