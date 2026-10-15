جهاز شئون البيئة يشارك في معرض «مصر للطاقة 2026» لتعزيز الوعي البيئي ودعم الممارسات البيئية المستدامة.. صور

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالعمل على نشر الوعي البيئي، والتعريف بالمشروعات والبرامج التي ينفذها جهاز شئون البيئة في مختلف المجالات البيئية.

شارك جهاز شئون البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والثقافة والتوعية البيئية، في فعاليات معرض «مصر للطاقة 2026»، والذى أقيم تحت رعاية جهاز شئون البيئة، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أن هذه المشاركة تأتى في إطار حرص جهاز شؤون البيئة، على الاستفادة من المعارض والفعاليات المتخصصة كمنصات للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتبادل المعرفة والخبرات، ونشر الثقافة البيئية، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، أن الجهاز يشارك فى فعاليات المعرض من خلال جناح خاص يستعرض عددًا من المشروعات والمبادرات البيئية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختلفة، إلى جانب مجموعة من المطبوعات والمواد الإرشادية والتوعوية التي تتناول القضايا البيئية، وتسلط الضوء على جهود الجهاز في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أهمية المعرض فى إتاحة فرصة للتواصل المباشر مع زوار المعرض من المتخصصين والمهتمين بقطاع الطاقة، والتعريف بدور جهاز شؤون البيئة في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد والطاقة والحد من الآثار البيئية للأنشطة المختلفة.