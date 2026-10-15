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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم أول أيام التقديم على الـ400 وحدة صناعية الجاهزة للتسليم الفوري بـ 11 مجمعاً صناعياً في 10 محافظات

اليوم أول أيام التقديم على الـ400 وحدة صناعية الجاهزة للتسليم الفوري بـ 11 مجمعاً صناعياً في 10 محافظات
اليوم أول أيام التقديم على الـ400 وحدة صناعية الجاهزة للتسليم الفوري بـ 11 مجمعاً صناعياً في 10 محافظات
شيماء جمال

انطلقت اليوم أولى أيام التقديم على الـ400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ 11 مجمعاً صناعياً في 10 محافظات، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وسوف يستمر التقديم على الوحدات حتى يوم 29 أكتوبر 2026 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (egyptindustrialhub.com)، وهناك خيارات متنوعة للتمليك والإيجار وفقًا للمجمع.. وتيسيرات تمويلية وإجرائية كبيرة لرواد الأعمال، وفقا لما جاء عبر قناة المحور.

المجمعات التى سيتم فيها الطرح

ويضم الطرح وحدات بنظام التمليك في 8 مجمعات هي: مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، ووحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في 3 مجمعات هي الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

والقطاعات الصناعية المستهدفة: الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، ومساحات الوحدات تتراوح بين 48 متر مربع وحتى 960 متر مربع.

ويتضمن الطرح حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، وتقديم تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات بنفس الآليات المرنة والمبسطة المطبقة بالطروحات السابقة، وإمكانية الحصول على التمويل البنكي للمشروع، والاستفادة من برامج ودعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن تقديم حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال.

 إجراءات حجز الوحدات

وسيتم إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية باتباع خطوات سهلة، وستجري عملية الفحص والدراسة للطلبات فور إغلاق باب التقدم.

منصة مصر الصناعية الرقمية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدات بنظام التمليك وحدات رواد الأعمال

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