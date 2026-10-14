وكيل صناعة الشيوخ: طرح 400 وحدة صناعية جاهزة خطوة مهمة لتوطين الصناعة

ثمّن النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في النشاط الصناعي، وتوفير فرص استثمارية حقيقية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد غنيم أن توفير وحدات صناعية مكتملة الإنشاءات والمرافق يمثل أحد أهم المحفزات لتشجيع الاستثمار الصناعي، خاصة أنه يخفف الأعباء المالية والإنشائية عن المستثمرين، ويختصر الوقت اللازم لبدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تنوع الوحدات المطروحة بين أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية وغيرها، إلى جانب إتاحة أنظمة التمليك والإيجار والتيسيرات التمويلية والإجرائية، يمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد الدكتور السعيد غنيم على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التوسع في طرح الوحدات الصناعية الجاهزة، مع توفير التمويل الميسر والدعم الفني والتسويقي للمستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من مصنع منتج، وفرصة عمل حقيقية، ومنتج مصري قادر على المنافسة، وأن دعم الصناعة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات وتوفير فرص التشغيل.