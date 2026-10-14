قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
السيسي: محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن
الرئيس السيسي: الرئيس السادات كان قائدا عظيما وصاحب رؤية.. وإجراءاته للإصلاح الاقتصادي قوبلت باعتراضات
مبعوثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتمل عرقلة المسار السياسي وتدعو لمحاسبة المعرقلين
الرئيس السيسي: كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي مستمر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية
المنظمة البحرية الدولية: غرق سفينة شحن قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في سبتمبر الماضي
الرئيس السيسي: التحدي في مصر أكبر من أي حد.. لكنه مش أكبر من الشعب
أمطار ومنخفض جوي.. حالة الطقس من الخميس إلى الإثنين المقبل
روسيا وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الأمني
خبير أمن معلومات: خوارزميات السوشيال ميديا تحاصر المستخدم داخل «فقاعات التصفية»
زياد عبد التواب: الشائعات ارتفعت 113% خلال 6 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل صناعة الشيوخ: طرح 400 وحدة صناعية جاهزة خطوة مهمة لتوطين الصناعة

السعيد غنيم
السعيد غنيم
ماجدة بدوى

ثمّن النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في النشاط الصناعي، وتوفير فرص استثمارية حقيقية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد غنيم أن توفير وحدات صناعية مكتملة الإنشاءات والمرافق يمثل أحد أهم المحفزات لتشجيع الاستثمار الصناعي، خاصة أنه يخفف الأعباء المالية والإنشائية عن المستثمرين، ويختصر الوقت اللازم لبدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تنوع الوحدات المطروحة بين أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية وغيرها، إلى جانب إتاحة أنظمة التمليك والإيجار والتيسيرات التمويلية والإجرائية، يمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد الدكتور السعيد غنيم على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التوسع في طرح الوحدات الصناعية الجاهزة، مع توفير التمويل الميسر والدعم الفني والتسويقي للمستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من مصنع منتج، وفرصة عمل حقيقية، ومنتج مصري قادر على المنافسة، وأن دعم الصناعة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات وتوفير فرص التشغيل.

السعيد غنيم مجلس الشيوخ البرلمان الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

محكمة جنايات الزقازيق تقضي بحبس متهم 10 سنوات في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري

رفع اشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع المنشية ورفع 98 حالة تعد في الهرم

رفع المخلفات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم في الجيزة

بالصور

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد