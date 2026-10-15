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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: تحقيق الخطط التنموية للدول يحتاج إلى وقت واستقرار.. والحفاظ على الوطن «مسئولية مشتركة»

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الخطط التنموية للدول يحتاج إلى وقت واستقرار واستمرار في تنفيذ المسارات المحددة، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات قوية تتمتع بالكفاءة والإبداع، وتعمل على تحقيق الأهداف مع الاعتراف بأوجه القصور ومعالجتها بجدية.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة عقب انتهاء فعاليات احتفال يوم الخريجين لعام 2026، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين.

الاستقرار واستمرار العمل أساس تحقيق التنمية

وأوضح الرئيس أن أي دولة لا تستطيع إنجاز خططها التنموية خلال سنوات قليلة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة والثبات على المسارات المتخذة لتحقيق أهداف التنمية.

وأشار إلى أهمية وجود مؤسسات قوية قادرة على أداء مهامها بكفاءة، مع العمل المستمر على تطوير الأداء ومعالجة أوجه العوار والقصور، بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.

وشدد الرئيس السيسي على أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجاوز التحديات وتحقيق تطلعات المصريين.

الرئيس السيسي يشدد على جودة التعليم وإعداد الكوادر

وفي سياق متصل، أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ورفع كفاءته، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرات اللازمة لتولي المسؤولية، بعيدًا عن المجاملات، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة في مختلف مواقع العمل.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك حجمًا هائلًا من الأعمال والمهام، وأن إدارة شؤونها تتطلب معرفة واسعة بتفاصيل مؤسساتها واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.

وأضاف أن تطوير الجهاز الإداري والمؤسسات المختلفة يستلزم الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستوى التأهيل، وتعزيز الكفاءة والجدارة في اختيار المسؤولين والعاملين.

حجم الإنجازات في مصر منذ 2014

وتطرق الرئيس السيسي إلى حجم العمل الذي شهدته مصر منذ عام 2014، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الفترة كان يحتاج إلى وقت أطول بكثير في الظروف المعتادة.

وشدد على استمراره في العمل حتى آخر يوم له في الحكم، في إطار مواصلة جهود البناء والتنمية ومتابعة الملفات المختلفة التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الدولة.

واختتمت فعاليات يوم الخريجين بتأكيد أهمية المسؤولية الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وتأهيلهم للانضمام إلى صفوف العمل الشرطي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي احتفال يوم الخريجين لعام 2026

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