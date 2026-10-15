أونصة الذهب تسجل 4081 دولارًا.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، فيما سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4081.63 دولارًا، وسط استمرار ارتباط حركة الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

سجلت أونصة الذهب في الأسواق العالمية نحو 4081.63 دولارًا، بينما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار المعلنة خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 21 نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، بوزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة والبنوك

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقارنة بنحو 53.07 جنيه في البنوك، بما يعكس وجود فارق بين السعر المستخدم في تسعير الذهب لدى الصاغة وسعر الدولار المصرفي.

وتتحدد أسعار الذهب محليًا وفق مجموعة من العوامل، تشمل سعر الأونصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والطلب المحلي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية.

وتُضاف المصنعية والدمغة والضرائب إلى الأسعار المعلنة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل إلى آخر بحسب نوع القطعة.