شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف بكلمات مؤثرة: عشت معك سعادة ظننت أنها لن تنتهي

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة تجمعها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ورافقتها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن اشتياقها إليه واستعادتها لذكريات حياتهما معًا.

وكتبت شمس البارودي: «عشت معك سعادة ظننت لن تنتهي، ولكنها الحياة، بيقين اللقاء المرتقب يا رحمن الدنيا والآخرة».

وتفاعل متابعو الفنانة المعتزلة مع كلماتها، التي حملت مشاعر الحنين إلى زوجها الراحل، واستحضرت سنوات حياتهما المشتركة، في ظل العلاقة التي جمعتهما على مدار عقود، قبل رحيله في أكتوبر 2024.

شمس البارودي والاعتزال

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة شمس البارودي من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية ومشاركة بعض تفاصيل حياتها مع جمهورها.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، إثر حادث غرق، في مأساة تركت أثرًا عميقًا في حياتهما، قبل أن ترحل رحلة زواجهما الطويلة بوفاة حسن يوسف، لتبقى ذكرياتهما المشتركة حاضرة في حياة شمس البارودي.