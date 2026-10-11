بتطبطب عليا.. شمس البارودي تكشف تفاصيل دعم سميرة أحمد لها بعد فقدان زوجها

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة جديدة لها عبر حسابها علي «فيسبوك»، ظهرت خلالها برفقة الفنانة سميرة أحمد وعدد من الأصدقاء، ووجهت رسالة مؤثرة لصديقتها، كشفت فيها عن مساندتها لها في محنتها بعد فقدان زوجها الفنان حسن يوسف ونجلهما عبدالله.

وعلقت شمس البارودي على الصورة قائلة: «صورة تجمع اليوم وسمسمة سميرة أحمد منورة القعدة»، مشيرة إلى حضور عدد من الأصدقاء، من بينهم المهندسة مدام نيفين، ومدام هنا وزوجها، والأستاذ باهر، الصديق المقرب للفنان صفوت غطاس، زوج سميرة أحمد.

وأضافت شمس البارودي أن هذه الجلسة كانت تجمعها وزوجها الراحل حسن يوسف بأصدقائهما، معبرة عن افتقادها له بقولها: «ياما اتصورنا في التجمع ده وحبيب قلبي حسونة معايا».

شمس البارودي تكشف عن مساندة سميرة أحمد لها

وتحدثت الفنانة المعتزلة عن الدعم الذي تتلقاه من سميرة أحمد، مؤكدة حرصها على التواصل معها ومواساتها في أحزانها بعد رحيل نجلها عبدالله وزوجها حسن يوسف.

وكتبت: «سمسمة متعاطفة معايا قوي ودائمة الاتصال بي تطبطب عليا وتواسيني لفقد نور عيني عبدالله وتوأم روحي حسونة، وتصر على دعوتي للجلوس في نفس قعدتنا اللي كنا بنقعدها معًا».

وأعربت شمس البارودي عن محبتها وتقديرها لصديقتها، ووصفتها بأنها نقية وطيبة وحنونة، داعية الله أن يحفظها ويبعد عنها كل شر.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة شمس البارودي من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها بعض تفاصيل حياتها وذكرياتها الشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

كان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا عميقًا في حياتهما، ولا تزال شمس البارودي تتحدث عن افتقادها لهما، معربة عن امتنانها لمساندة الأصدقاء والمقربين في هذه الفترة الصعبة.