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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، نقلا عن مصدر مسؤول بلجنة الحكام، إن حكم الفيديو لم يطلب من حكم الساحة الحضور لمراجعة أي حالة من حالات المباراة وتحديدا لقطة شيكو بانزا مع أشرف داري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: "مجلس إدارة اتحاد الكرة هو صاحب القرار النهائي في الاستماع لتسجيلات الفيديو والزمالك كذلك بحاجة لمخاطبة إدارة المسابقات برابطة الأندية وتوفير مترجم سلوفيني".

وتابع: "عرضنا لقطة التحام داري مع شيكو بانزا على خبير تحكيمي كبير في فيفا وأكد أن الكرة لا تستحق المراجعة من الفيديو لأنها ليست ركلة جزاء".

وواصل: "لقطة دفع مروان عطية لشيكو بانزا حتى لو لم تخرج خارج الملعب فهي ليست ركلة جزاء، لأن شيكو هو الذي عاد بظهره للمخالفة، وفي كل الأحوال حصل اتفاق بين حكم الساحة والمساعد على أن الكرة ضربة مرمى".

وشدد: "سنجتمع الأحد المقبل لمراجعة الحالات الجدلية في مباريات الجولة السادسة بالدوري بما فيها مباراة القمة".

واختتم: "لم نحسم موقفنا حتى الآن من عرض الحالات الجدلية في فيديو عبر منصات اتحاد الكرة لكن الأغلبية ترفض مبدأ الإذاعة لأن الطاقم أجنبي".

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