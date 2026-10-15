سامح يوسف: حققت الدوري مع الزمالك دون هزيمة.. ورحيلي بسبب عدم المشاركة

كشف سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي السكة الحديد، كواليس تجربته مع القلعة البيضاء، متحدثًا عن أبرز محطاته مع الفريق، وأسباب رحيله بعد فترة شهدت العديد من الأزمات وعدم الاستقرار الفني.

الزمالك

وقال سامح يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إنه لم يكن ينتمي إلى الأهلي أو الزمالك قبل انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، موضحًا أن انتماءه للزمالك بدأ عقب انضمامه إلى النادي.

وأضاف أن تجربته الأولى مع الزمالك كانت مميزة للغاية، خاصة تحت قيادة المدرب البرتغالي فينجادا، مشيرًا إلى أنه حقق لقب الدوري المصري والبطولة العربية خلال موسمه الأول مع الفريق عام 2004.

وأوضح يوسف أن الزمالك حسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع، مؤكدًا أنه شارك في 25 مباراة من أصل 26 مواجهة خاضها الفريق في البطولة، التي توج بها دون تلقي أي هزيمة.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الأمور تغيرت في موسمه الثاني، بعدما دخل النادي في فترة صعبة شهدت العديد من الأزمات، إلى جانب عدم الاستقرار الفني ورحيل عدد من المدربين.

وأكد سامح يوسف أنه قضى موسمين دون الحصول على فرصة مشاركة منتظمة، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل عن الزمالك، قبل الانتقال إلى المقاولون العرب ثم الاتحاد السكندري.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه يعمل حاليًا مدربًا في نادي السكة الحديد، بعد انتهاء مشواره كلاعب في الملاعب المصرية.