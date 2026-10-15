سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة

تحدّث سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي السكة الحديد، عن أسباب تفوق الأهلي على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مشيرًا إلى وجود عوامل نفسية تؤثر على أداء لاعبي الفريق الأبيض في بعض المباريات.

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وقال سامح يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي فريق جيد يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويسعى دائمًا إلى تحقيق الفوز بنتائج كبيرة عندما يكون في أفضل حالاته الفنية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن بعض لاعبي الفريق الأبيض يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي وخوف من ارتكاب الأخطاء، وهو ما يظهر أحيانًا في تراجع الأداء عقب تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن هذه الأمور تؤثر على قدرة الفريق في الحفاظ على تقدمه ومواصلة الضغط على المنافسين.

وأوضح “يوسف” أنه رأى تحسنًا في أداء الزمالك خلال الشوط الثاني من مباراة القمة، معتبرًا أن الفريق الأبيض كان قادرًا على تسجيل هدف خلال تلك الفترة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ثقته في قدرة الأهلي على استغلال الفرص المتاحة له وهز شباك الزمالك.

وأشار إلى أن هناك عوامل نفسية داخل الفريق الأبيض تجعل الأمور أكثر صعوبة في بعض الأحيان، رغم امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة تواصل دعمه بصورة مستمرة.

وأعرب سامح يوسف عن أمله في أن يتجاوز الزمالك كبوته الحالية، ويستعيد الانتصارات والمنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق عدة نتائج إيجابية أمام منافسين جيدين قبل مواجهة الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على البطولات المحلية، موضحًا أن المنافسة الثلاثية بين الأندية الكبرى من شأنها زيادة قوة مباريات الدوري المصري ومنح الجماهير المزيد من المتعة والإثارة.