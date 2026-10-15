قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
مسئول أمريكي: إدارة ترامب لا علاقة لها بالقيود المفروضة على «ستارلينك» في أوكرانيا
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية
زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا
قمة الحوار الاجتماعي ببروكسل تبحث تعزيز التنافسية الأوروبية وتوفير فرص العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي
تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق
ما حكم شراء وتجهيز المقابر بنية الوقف واعتبارها صدقة جارية؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

تحدّث سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي السكة الحديد، عن أسباب تفوق الأهلي على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مشيرًا إلى وجود عوامل نفسية تؤثر على أداء لاعبي الفريق الأبيض في بعض المباريات.

الزمالك

وقال سامح يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي فريق جيد يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويسعى دائمًا إلى تحقيق الفوز بنتائج كبيرة عندما يكون في أفضل حالاته الفنية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن بعض لاعبي الفريق الأبيض يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي وخوف من ارتكاب الأخطاء، وهو ما يظهر أحيانًا في تراجع الأداء عقب تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن هذه الأمور تؤثر على قدرة الفريق في الحفاظ على تقدمه ومواصلة الضغط على المنافسين.

وأوضح “يوسف” أنه رأى تحسنًا في أداء الزمالك خلال الشوط الثاني من مباراة القمة، معتبرًا أن الفريق الأبيض كان قادرًا على تسجيل هدف خلال تلك الفترة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ثقته في قدرة الأهلي على استغلال الفرص المتاحة له وهز شباك الزمالك.

وأشار إلى أن هناك عوامل نفسية داخل الفريق الأبيض تجعل الأمور أكثر صعوبة في بعض الأحيان، رغم امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة تواصل دعمه بصورة مستمرة.

وأعرب سامح يوسف عن أمله في أن يتجاوز الزمالك كبوته الحالية، ويستعيد الانتصارات والمنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق عدة نتائج إيجابية أمام منافسين جيدين قبل مواجهة الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على البطولات المحلية، موضحًا أن المنافسة الثلاثية بين الأندية الكبرى من شأنها زيادة قوة مباريات الدوري المصري ومنح الجماهير المزيد من المتعة والإثارة.

الزمالك الاهلي منتخب مصر سامح يوسف أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

ترشيحاتنا

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة من القرآن والسنة كما رددها النبي كل ليلة.. اغتنمها

التشريع الإسلامي

عباس شومان: التشريع الإسلامي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع ويرسخ قيم العدل والرحمة

شراء مدفن للأسرة

أمين الإفتاء يوضح حكم شراء مدفن للأسرة واحتساب ثوابه صدقة جارية للمتوفى

بالصور

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد