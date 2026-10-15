سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت لاحق ، أفادت تقارير إعلامية بتحركات عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا، شملت تحليق طائرات حربية فوق حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بالتزامن مع توغل قوات إسرائيلية في المنطقة واحتجاز عدد من الشبان، وفق ما أوردته وسائل إعلام سورية.

ولم تتوافر في المصادر التي جرى الاطلاع عليها معلومات مؤكدة عن وقوع قصف إسرائيلي جديد اليوم أو سقوط قتلى وجرحى جراء غارات جوية.

وكانت مناطق في ريف القنيطرة ودرعا قد شهدت خلال الأيام الماضية قصفا مدفعيا وتحركات برية إسرائيلية، في إطار تصاعد العمليات العسكرية جنوب سوريا.

