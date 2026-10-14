قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا بريف القنيطرة في سوريا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في منطقة مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت غربي مزرعة الحانوت، وطردت عدداً من رعاة الأغنام، واستهدفت صهريج مياه للمدنيين بالرصاص قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في وقت سابق اليوم، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وداهمت منزل أحد المدنيين، حيث احتجزت عدداً من الشبان الموجودين ‏داخله لنحو ساعة، واستولت على دراجة نارية قريبة، وأطلقت النار باتجاه أراض ‏خالية قبل انسحابها.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.