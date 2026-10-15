موعد مباراة زد وعزام يونايتد في الكونفدرالية

يستعد فريق زد لمواجهة نظيره فريق عزام يونايتد التنزاني غدا الجمعة بذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية.

وتنطلق مباراة زد امام عزام يونايتد التنزاني غدا الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي في دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر.

وتأهل فريق زد إلى دور الـ32 من بطولة بعد تعادله أمام نظيره نادي أساس الجيبوتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستفاد فريق زد بقيادة محمد شوقي من فوزه ذهابا برباعية نظيفة، ليتأهل إلى دور دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.