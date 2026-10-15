بسبب الميراث .. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 5 يونيو الماضي، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بين طرفين، ضم الطرف الأول عاطلًا وزوجته ونجليهما، بينما ضم الطرف الثاني شقيق الأول و3 أشخاص آخرين، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، ولهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الشقيقين حول الميراث، واستعان كل طرف بباقي أفراد مجموعته، وتبادلوا الاعتداء على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء بإرشادهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها حول الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.