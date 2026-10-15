جونيور أجايي ينتقل إلى دوري شمال قبرص في صفقة انتقال حر

أعلن نادي ألسانجاك تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية من خلال اللعب في دوري شمال قبرص.

وتأتي خطوة انتقال أجايي إلى النادي القبرصي في ظل مشاركة ألسانجاك في المسابقات المحلية بشمال قبرص، التي لا تحظى باعتراف دولي واسع، إذ لا تعترف باستقلالها سوى تركيا.

ويُعد جونيور أجايي من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص النادي الأهلي، حيث ترك بصمة خلال فترته مع الفريق الأحمر، قبل أن يرحل ويواصل مشواره الاحترافي عبر تجارب مختلفة.

ومن المنتظر أن تمثل التجربة الجديدة محطة مختلفة في مسيرة اللاعب النيجيري، في ظل خوضه المنافسات الكروية في شمال قبرص خلال الفترة المقبلة.