القبض على 3 أشخاص لمزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص ببولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بمزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص، وطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل انتظار سياراتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة.

كواليس ضبط المتهمين

بدأت الواقعة عندما جرى تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام 3 أشخاص بمزاولة مهنة منادي السيارات، ومطالبة المواطنين بمبالغ مالية دون وجه حق مقابل انتظار سياراتهم.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة الظاهرين في مقطعي الفيديو وضبطهم، وتبين أنهم مقيمون بنطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهتهم، أقروا بمزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.