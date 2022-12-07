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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأكل العيش.. «شيفروليه افيو» بـ 100 ألف جنيه بسوق المستعمل

شيفروليه افيو موديل
شيفروليه افيو موديل 2005

يتابع الآلاف من المواطنين يوميًا أسعار البيع والشراء للسيارات المستعملة داخل السوق المصرية، بعد أن أصبحت السوق المحلية للسيارات الجديدة "الزيرو" فى ارتفاع سعرى مستمر، حتى وصل الى ارتفاعات لم يسبق لها مثيل، بسبب العديد من الأزمات العالمية .

شيفروليه افيو موديل 2005

وهناك البعض يبحث عن سيارات اعتمادية ورخيصة الثمن من داخل السوق المصرية للسيارات المستعملة تصلح لتكون مشروعاً "لأكل العيش" .

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لذلك سعى العديد من المواطنين ، بالبحث عن أفضل سيارات بأقل سعر ممكن على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة .

شيفروليه افيو موديل 2005

وعند بحثنا بإحدى منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة ، لاحظنا وجود سيارة شيفروليه افيو موديل 2008 ، تم عرضها فى اكثر من اعلان بسعر يتراوح ما بين 100 ألف جنيه و 130 ألف جنيه  .

 

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه افيو موديل 2005 تستمد قوتها من محرك 1400 سي سي ، بقوة 94 حصان ، وعزم اقصي للدوران 130 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

شيفروليه افيو موديل 2005

وتتسارع السيارة السيارة شيفروليه افيو موديل 2005 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية .

 

ويأتى الشكل الخارجى للسيارة شيفروليه افيو موديل 2005 ، بشبك عريض ، و إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، وفجات للضباب، و جنوط مقاس 14 بوصة ، ومرايات جانبية تعمل بواسطة الكهرباء، واكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة .

أما المقصورة الداخلية للسيارة شيفروليه افيو موديل 2005 ، فتضم فرش قماش، ومسند يد أمامي ، ومقود باور ستيرنج، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي ، و ريموت كنترول ، ونظام حماية ضد السرقة، و زجاج خلفي مظلل ، ومقابض الأبواب فيها بلون السيارة، وأربعة سماعات داخلية، ومدخل USB، و وصلة Aux، وراديو ، ومشغل أسطوانات ، وبلوتوث، ومكيف هواء .

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