أشهر 5 سيارات مستعملة تحت سعر 190 ألف جنيه | صور

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً نتيجة لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

ويستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز السيارات المستعملة بسعر أقل من 190 ألف جنيه.

سيتروين C4 موديل 2006

سيتروين C4 موديل 2006

تعتمد السيارة سيتروين C4 موديل 2006 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، عند 5800 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة يدوي يتألف من يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 نقلات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 180 ألف كيلومتر وذلك حسب أحد إعلانات البيع على الإنترنت.

يتراوح سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2006 أوتوماتيك في سوق المستعمل من 150 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه.

بيجو 207 موديل 2008

بيجو 207 موديل 2008

تعتمد السيارة بيجو 207 موديل 2008 على محرك سعة 1400 سي سي، يضخ قوه تصل الى 90 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ، وعزم اقصي للدوران 133 نيوتن/ متر، وتنطلق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا مدة زمنية تبلغ 12.7 ثانية.

ويبدأ سعر السيارة بيجو 207 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه تقريباً.

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو موديل 2010

تعتمد السيارة كيا سيراتو موديل 2010 على محرك تصل قوته الى 124 حصانًا، 1600 سي سي، 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن متر، وتتراوح السرعة القصوى الى 180 حتى 190 كيلومترًا في الساعة، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 140 ألف كيلومتر.

ويبدأ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.

شيري انفي موديل 2018

شيري انفي موديل 2018

تعتمد السيارة شيري انفي موديل 2018 بمحرك سعة 1500 سي سي، يتألف من سلندر بقوة 109 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة و140 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4500 لفة ففي الدقيقة مع خزان وقود سعة 50 لتر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتعمل بالجر الأمامي.

تبدأ أسعار السيارة شيري انفي موديل 2018 بـ 140 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2011

نيسان صني موديل 2011

حصلت السيارة نيسان صني موديل 2011 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 13.5 لتر لكل 100 كم ولكنها قد تكون أكثر اقتصادية في استهلاك البنزين على الطرق السريعة وفي السفر، وقطعت السيارة مسافة 140,000 كيلومتر، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2011 بـ 160 ألف جنيه.