الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

شهدت قائمة اسعار سيارات شركة اوبل المقدمة داخل السوق المصري، عدة تغيرات سعرية جديدة، ومنها النسخة كروس لاند التي تنتمي إلى العائلة الرياضية موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، لتبدأ اسعارها من 860 ألف جنيه.
ابرز مواصفات السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 واحدث اسعارها داخل السوق المصري
ابعاد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023
- طول 4217 مم.
- العرض 1765 مم.
- الارتفاع 1605 مم.
- قاعدة العجلات 2604 مم.
- حجم سعة التخزين 410 لتر.
- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود
يمكن للسيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.
ويأتي ذلك بفضل تمتعها بمحرك "تيربو"، سعة 1200 سي سي، جر امامي، يتمكن من انتاج طاقة اجمالية قدرها 110 حصانا، بالاضافة إلى 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/س.
وتستمد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 أوامر الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات، بينما تأتي بعدة تجهيزات تشمل حزمة من وسائل التحكم، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية والامان ايضا.
الاسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023
الفئة الاولى A/T ELEGANCE موديل 2023 بقيمة قدرها 860 ألف جنيه.
الفئة الثانية TOP LINE موديل 2023 بقيمة قدرها 940 ألف جنيه.