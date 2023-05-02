الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

شهدت قائمة اسعار سيارات شركة اوبل المقدمة داخل السوق المصري، عدة تغيرات سعرية جديدة، ومنها النسخة كروس لاند التي تنتمي إلى العائلة الرياضية موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، لتبدأ اسعارها من 860 ألف جنيه.

ابرز مواصفات السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 واحدث اسعارها داخل السوق المصري

اوبل كروس لاند

ابعاد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

- طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود

اوبل كروس لاند

يمكن للسيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

اوبل كروس لاند

ويأتي ذلك بفضل تمتعها بمحرك "تيربو"، سعة 1200 سي سي، جر امامي، يتمكن من انتاج طاقة اجمالية قدرها 110 حصانا، بالاضافة إلى 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/س.

اوبل كروس لاند

وتستمد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 أوامر الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات، بينما تأتي بعدة تجهيزات تشمل حزمة من وسائل التحكم، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية والامان ايضا.

اوبل كروس لاند

الاسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

الفئة الاولى A/T ELEGANCE موديل 2023 بقيمة قدرها 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE موديل 2023 بقيمة قدرها 940 ألف جنيه.