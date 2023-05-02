عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

اوبل كروس لاند
اوبل كروس لاند

شهدت قائمة اسعار سيارات شركة اوبل المقدمة داخل السوق المصري، عدة تغيرات سعرية جديدة، ومنها النسخة كروس لاند التي تنتمي إلى العائلة الرياضية موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، لتبدأ اسعارها من 860 ألف جنيه.

 

ابرز مواصفات السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 واحدث اسعارها داخل السوق المصري

اوبل كروس لاند

ابعاد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

 

- طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود 

اوبل كروس لاند

يمكن للسيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

اوبل كروس لاند

ويأتي ذلك بفضل تمتعها بمحرك "تيربو"، سعة 1200 سي سي، جر امامي، يتمكن من انتاج طاقة اجمالية قدرها 110 حصانا، بالاضافة إلى 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/س.

اوبل كروس لاند

وتستمد السيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 أوامر الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات، بينما تأتي بعدة تجهيزات تشمل حزمة من وسائل التحكم، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية والامان ايضا.

اوبل كروس لاند

الاسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 

 

الفئة الاولى A/T ELEGANCE موديل 2023 بقيمة قدرها 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE موديل 2023 بقيمة قدرها 940 ألف جنيه.

اوبل كروس لاند أوبل كروس لاند موديل 2023 اوبل كروس لاند الرياضية السيارة اوبل كروس لاند الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

موضوعات متعلقة

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 330 ألف جنيه

أرخص سيارة "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. تباع بهذا السعر

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

جديدة كليا .. سعر شيري تيجو 9 موديل 2023 |صور

مواجهات خارقة.. ماكلارين سينا VS لكزس RCF |فيديو

أحدث أسعار بايك X7 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك موديل 2023 | صور

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

ترشيحاتنا

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ