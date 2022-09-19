عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

اوبل كروس لاند 2023
اوبل كروس لاند 2023

تقدم عملاقة صناعة السيارات الالمانية اوبل، العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة كروس لاند موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم AT – ELEGANCE، و TOP LINE.

أسعار أوبل كورسا 2023 في مصر .. صور

سعر أوبل موكا موديل 2022 في مصر |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة اوبل كروس لاند 2023.

 

تأتي السيارة اوبل كروس لاند 2023 بخزان وقود سعة 45 لتر، مع قاعدة عجلات طولها 2604 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى  17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع نسبة طول كلي بلغت 4217 مم، و 1765 مم للعرض.

 اوبل كروس لاند 2023

وتقدم السيارة اوبل كروس لاند 2023 بارتفاع يبلغ 1605 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، بينما تضم السيارة مصابيح ضباب امامية وخلفية LED، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، تقنية الثبات الالكتروني.

 اوبل كروس لاند 2023

وتحتوي السيارة اوبل كروس لاند 2023 على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية وأمامية ايضا، وحساسات ضوء، بالاضافة إلى كاميرا، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومكيف للهواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، وشاشة 7 بوصة تعرض الوساط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف بانوراما.

 اوبل كروس لاند 2023

وتستمد اوبل كروس لاند 2023 قوتها من محرك بقوة 110 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، مكون من 3 اسطوانات، مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

 اوبل كروس لاند 2023

الأسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند 2023 في مصر 

 

الفئة الأولى اوبل كروس لاند 2023 بسعر 479,990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند 2023 بسعر 509,990 جنيه.

اوبل كروس لاند موديل 2023 كروس لاند موديل 2023 أسعار ومواصفات السيارة اوبل كروس لاند 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

ترشيحاتنا

أحذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 19-9-2022

الإفتاء: موت أحد الزوجين أثناء العلاقة الجنسية من حسن الخاتمة

فتح باب التقديم| ننشر لائحة قيد نقابة الصحفيين

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

صور المايوه جابتلي فرص جواز.. ميريهان حسين ترد على منتقدي نشر إطلالاتها الجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

مواليد 19 سبتمر.. اكتشف ما يحمله تاريخ ميلادك لك من مفاجآت

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ