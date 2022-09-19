أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

تقدم عملاقة صناعة السيارات الالمانية اوبل، العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة كروس لاند موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم AT – ELEGANCE، و TOP LINE.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة اوبل كروس لاند 2023.

تأتي السيارة اوبل كروس لاند 2023 بخزان وقود سعة 45 لتر، مع قاعدة عجلات طولها 2604 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع نسبة طول كلي بلغت 4217 مم، و 1765 مم للعرض.

اوبل كروس لاند 2023

وتقدم السيارة اوبل كروس لاند 2023 بارتفاع يبلغ 1605 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، بينما تضم السيارة مصابيح ضباب امامية وخلفية LED، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، تقنية الثبات الالكتروني.

اوبل كروس لاند 2023

وتحتوي السيارة اوبل كروس لاند 2023 على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية وأمامية ايضا، وحساسات ضوء، بالاضافة إلى كاميرا، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومكيف للهواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، وشاشة 7 بوصة تعرض الوساط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف بانوراما.

اوبل كروس لاند 2023

وتستمد اوبل كروس لاند 2023 قوتها من محرك بقوة 110 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، مكون من 3 اسطوانات، مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

اوبل كروس لاند 2023

الأسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند 2023 في مصر

الفئة الأولى اوبل كروس لاند 2023 بسعر 479,990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند 2023 بسعر 509,990 جنيه.