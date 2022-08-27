عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمدى يصل لـ 330 كم .. أوبل تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية|صور

اوبل تكشف عن احدث
اوبل تكشف عن احدث سياراتها الكهربائية

كشفت شركة اوبل عن نسختها الكهربائية الجديدة زافيرا إي لايف، والتي سوف تتوافر عالميًا اعتبارًا من العام القادم 2023، بينما ظهرت تلك السيارة من قبل للمرة الاولى في عام 2020 مع محرك كهربائي بقوة 134 حصانا، و260 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار أوبل موكا 2022 في مصر .. صور

20 ألف جنيه زيادة لفئات أوبل كروس لاند 2022.. اعرف أحدث الأسعار

سيارة اوبل 

ومن المتوقع حصولها على بطارية تستطيع قطع مسافة تصل إلى 322 كيلومتر، مع بطارية من الليثيوم ايون سعة 75 كييلوات في الساعة، إلى جانب الكثير من التجهيزات الفنية والتي تتعلق بالقوة الفنية، والعناصر التقنية مثل انظمة الحماية والرفاهية.

سيارة اوبل 

وتعتبر هذه النسخة امتداد للسيارة اوبل زافيرا لايف كروس كامب، والتي كان ظهورها الاول في العام الماضي، ولكنها كانت تعمل بتقنية وقود الديزل بدلًا من القدرات الكهربائية المتطورة، وتعد واحدة من ابرز سيارات التخييم من اوبل.

سيارة اوبل 

ودعمت سيارة التخييم بصندوق تبريد وعدة اماكن للتخزين، بالاضافة إلى سقف مرتفع، وموقد غاز وحوض، بالاضافة إلى سرير مزدوج إضافي، مع مقعد خلفي يمكنه التحول إلى سرير مزدوج، ومقاعد امامية قابلة للدوران 180 درجة.

سيارة اوبل 

وحتى الآن لم تكشف اوبل عن سعر السيارة زافيرا إي لايف، والتي من المتوقع أن تكون بسعر اغلى من سيارة كروس كامب، وسيتم عرض السيارة زافيرا إي لايف كروس كامب فليكس في الفترة بين 26 أغسطس و 6 سبتمبر، خلال صالون كارافان في دوسلدورف في المانيا.

سيارة اوبل 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

قائد أمريكي: نطور أنظمة دفاعية لمواجهة صواريخ روسية وصينية

الأمم المتحدة: الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 340 ألف شخص في تشاد

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

أفضل أذكار الصباح كاملة .. حصن نفسك في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

رفعت علم المثليين.. اعتقال مغنية تركية بسبب إساءتها للمدارس الإسلامية

لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد صبي يغرق في نهر مليئ بالتماسيح في الهند

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ