بمدى يصل لـ 330 كم .. أوبل تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية|صور

كشفت شركة اوبل عن نسختها الكهربائية الجديدة زافيرا إي لايف، والتي سوف تتوافر عالميًا اعتبارًا من العام القادم 2023، بينما ظهرت تلك السيارة من قبل للمرة الاولى في عام 2020 مع محرك كهربائي بقوة 134 حصانا، و260 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سيارة اوبل

ومن المتوقع حصولها على بطارية تستطيع قطع مسافة تصل إلى 322 كيلومتر، مع بطارية من الليثيوم ايون سعة 75 كييلوات في الساعة، إلى جانب الكثير من التجهيزات الفنية والتي تتعلق بالقوة الفنية، والعناصر التقنية مثل انظمة الحماية والرفاهية.

سيارة اوبل

وتعتبر هذه النسخة امتداد للسيارة اوبل زافيرا لايف كروس كامب، والتي كان ظهورها الاول في العام الماضي، ولكنها كانت تعمل بتقنية وقود الديزل بدلًا من القدرات الكهربائية المتطورة، وتعد واحدة من ابرز سيارات التخييم من اوبل.

سيارة اوبل

ودعمت سيارة التخييم بصندوق تبريد وعدة اماكن للتخزين، بالاضافة إلى سقف مرتفع، وموقد غاز وحوض، بالاضافة إلى سرير مزدوج إضافي، مع مقعد خلفي يمكنه التحول إلى سرير مزدوج، ومقاعد امامية قابلة للدوران 180 درجة.

سيارة اوبل

وحتى الآن لم تكشف اوبل عن سعر السيارة زافيرا إي لايف، والتي من المتوقع أن تكون بسعر اغلى من سيارة كروس كامب، وسيتم عرض السيارة زافيرا إي لايف كروس كامب فليكس في الفترة بين 26 أغسطس و 6 سبتمبر، خلال صالون كارافان في دوسلدورف في المانيا.