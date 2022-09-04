زيادة 30 ألف جنيه .. أسعار أوبل كروس لاند 2022

شهدت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بقيمة بلغت 30 الف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة اوبل كروس لاند 2022 بعد الزيادة الاخيرة

اوبل كروس لاند موديل 2022

تحتوي السيارة اوبل كروس لاند 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع تقنيات تتعلق بالامان ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني.

اوبل كروس لاند موديل 2022

كما حصلت السيارة اوبل كروس لاند 2022 على عدة تجهيزات ومنها، حساسات ركن خلفية وامامية، ومثبت سرعة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى شاشة 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وعدد يصل إلى 6 مكبرات صوتية، إلى جانب قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية.

اوبل كروس لاند موديل 2022

ويمكن للسيارة اوبل كروس لاند 2022 قطع مسافة تصل إلى 100 كم بنسبة وقود تقدر بـ 5.4 لتر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 3 سلندر 110 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم دوران 205 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

اوبل كروس لاند موديل 2022

احدث اسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى اوبل كروس لاند 2022 بسعر 480 الف جنيه بدلًا من 450 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند 2022 بسعر 510 الف جنيه بدلًا من 480 الف جنيه.