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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في الإمارات استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم، السبت31-10-2026، على مستوى الأعيرة المختلفة.

 

سعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية استقرارًا دون تغيير على مستوى المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

 

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 414 درهما إماراتيا.

 

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 467 درهم إماراتي.

 

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 432.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 414.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 355.5 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب من عيار 24 إلى نحو 5447 درهما إماراتيا.

 

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 5045 درهما إماراتيا.

سعر الذهب في مصر

سعر أونصة الذهب 

وصل سعر أونصة الذهب إلى 14.525 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3875 دولارا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3316 درهما إماراتيا.

سعر الذهب مال واعمال اخبار الإمارات سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر تولة الذهب

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