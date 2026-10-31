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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، وسط حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء، وذلك بعد موجة تراجع شهدتها الأسعار خلال التعاملات السابقة.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار مختلف الأعيرة الذهبية داخل محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • عيار 24: نحو 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: نحو 6547 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: نحو 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع.
  • عيار 18: نحو 5357 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: نحو 4166 جنيهًا للشراء و4133 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، فيما بلغت أوقية الذهب نحو 3900 دولار للشراء و3899 دولارًا للبيع.

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